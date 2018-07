Steeds meer sessies logopedie: "Als zoveel kinderen hulp nodig hebben, moet je het dan niet op school aanbieden?" Astrid Roelandt

27 juli 2018

00u00 0 De Krant Steeds meer kinderen gaan naar een logopedist - al noemen zij die soms 'de leesmevrouw' of 'de babbelmeneer'. "Maar als zo veel kinderen logopedie nodig hebben, bied je die dan niet beter op school aan?" vragen de CLB's zich af.

Een kleuter die lispelt, een lagereschoolleerling die problemen heeft met lezen en schrijven, een tiener die stottert of een lerares met stemproblemen: ze belanden allemaal bij de logopedist. Vorig jaar werden er in ons land 5,4 miljoen sessies gevolgd, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV. Dat zijn er een derde (34%) meer dan in 2010, toen er nog sprake was van 3,9 miljoen sessies per jaar. "Mij lijkt dat enorm veel", stelt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle, die de cijfers opvroeg. "Ook de uitgaven zijn in die periode met bijna 39% gestegen. Ik denk dat we dus eens moeten bekijken wat de reden is voor die toename, of mensen niet te snel naar een logopedist stappen terwijl het niet nodig is."

