Steeds meer ruis op de lijn tussen experts en politici

Al sinds het begin van de coronacrisis zijn het de wetenschappers die ons gidsen. Aanvankelijk had de politiek het niet liever. "Virologen en artsen kennen een grote staat van genade bij het publiek", zegt een Vlaamse minister. "Dankzij hen kon de politiek moeilijke boodschappen brengen aan de burgers, onder het motto: het is niet omdat wij het zo willen, maar omdat het moet voor onze gezondheid." Dat de Belgen meer vertrouwen hebben in de experts, blijkt ook uit een nieuwe peiling. Acht op de tien landgenoten quoteren hen met minstens 7 op 10, terwijl maar 65% diezelfde score geeft aan de best gerangschikte politicus, premier Sophie Wilmès (MR). Maar nu de teugels stilaan een tikje losser mogen, komt er steeds meer ruis op de lijn tussen beide kampen. Met het fiasco rond het bezoek voor rusthuisbewoners als dieptepunt. "We hebben het speelveld te veel aan de wetenschap gelaten."

