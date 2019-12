Exclusief voor abonnees Steeds meer prostaatkankers in Vlaanderen 13 december 2019

De daling van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker die tot 2013 in Vlaanderen werd waargenomen, is inmiddels omgezet in een gestage stijging. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Statistiek Vlaanderen. In 2018 kregen (na standaardisatie voor leeftijd) 147 per 100.000 Belgische mannen de diagnose. Dat zijn er minder dan het EU-gemiddelde (158 op 100.000). De meest voorkomende kanker bij vrouwen - borstkanker - is de jongste jaren stabiel gebleven. Met 200 gevallen op 100.000 Belgische vrouwen scoren we wel slechter dan alle andere Europese landen. Het gemiddelde bedraagt 145 op 100.000.

