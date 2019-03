Steeds meer leerlingen in buitengewoon onderwijs 05 maart 2019

De groei van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs zet zich door. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). In oktober waren er voor het eerst sinds de invoering van het M-decreet - dat leerlingen vooral naar het reguliere onderwijs wil sturen - weer meer kinderen in het buitengewoon onderwijs, en ook in februari was er een stijging. Vooral in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs valt de groei op, en dan vooral voor kinderen in 'Type 9'. Dat is het aanbod voor leerlingen met autisme, nieuw sinds deze legislatuur. In totaal zitten 617 kinderen in het kleuteronderwijs Type 9, terwijl dat er in het schooljaar 2015-2016 199 waren. Ook in het buitengewoon lager en secundair onderwijs is het aantal leerlingen in Type 9 gestegen: van 1.664 naar 4.300 en van 1.093 naar 4.384.

