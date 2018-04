Steeds meer leefloners 11 april 2018

Het aantal leefloners in ons land blijft toenemen. Er zijn grote regionale verschillen. Wallonië telt 72.659 leefloners, Vlaanderen 32.285 en Brussel 30.694. In verhouding tot de bevolking komt dit neer op 1 leefloner per 25 inwoners in Brussel, 1 per 45 in Wallonië en slechts 1 per 185 in Vlaanderen. Dat betekent dat de Vlamingen, goed voor 52,7% van de bevolking in dit land, tekenen voor 9,5% van de uitgaven voor leeflonen.