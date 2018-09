Steeds meer klachten over telecomsector 03 september 2018

Bij telecomregulator BIPT komen steeds meer klachten binnen van consumenten: vorig jaar waren het er 47, in 2016 nog maar 16. "Er is een spectaculaire stijging van het aantal klachten over telecomoperatoren die de regels aan hun laars lappen", zegt parlementslid Veli Yüksel (CD&V) die hierover een vraag stelde aan minister Alexander De Croo (Open Vld).