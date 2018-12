Steeds meer kinderen wachten op pleeggezin 10 december 2018

Het aantal kinderen die wachten op een pleeggezin, is in twee jaar met 40% gestegen. Eind 2015 waren ze met 602, eind 2017 al met 844. Dat laat Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) weten op basis van cijfers van minister Jo Vandeurzen (CD&V). Tegelijk nam ook het aantal pleeggezinnen toe, met een kwart in twee jaar tijd. Maar dat is dus niet genoeg om de stijging van het aantal kinderen die een gezin zoeken te compenseren. Zolang er geen pleeggezin wordt gevonden, blijven deze minderjarigen noodgedwongen thuis - ook als het daar niet veilig is - of worden ze naar een jeugdinstelling gestuurd. (LVB)