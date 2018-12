Steeds meer kinderen (en dus ook pedofielen) live op YouTube 11 december 2018

0

Sinds vorig jaar hoef je niet langer minstens 10.000 volgers te hebben op YouTube om live te kunnen uitzenden, dus doen ook steeds meer jonge kinderen livestreams. En daar maken pedofielen misbruik van. De Britse krant The Times ontdekte ruim honderd gevallen waarbij minderjarigen werden gemanipuleerd. De pedofielen gaan op zoek naar kanalen met trefwoorden als 'klaar voor school' of 'vervelend' en zoeken dan contact via de livechat. Ze maken er een spelletje van en beloven het kind 1.000 fans indien het zijn buik laat zien en/of T-shirt uittrekt. Uit onderzoek van vzw Internet Matters blijkt dat één op de drie kinderen tussen 6 en 10 jaar zichzelf al eens heeft gefilmd met de smartphone of tablet en dat live heeft uitgezonden op internet.

