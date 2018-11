Steeds meer jongeren laten zich testen op chlamydia 20 november 2018

Steeds meer jongeren laten zich testen op chlamydia. Dat blijkt uit cijfers van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Chlamydia is de meest vastgestelde seksueel overdraagbare aandoening (soa), maar heel wat mensen beseffen niet dat ze de ziekte hebben, omdat er vaak geen klachten optreden. In 2012 lieten net geen 11.000 mannen en vrouwen tussen 18 en 25 jaar zich testen op chlamydia. Vijf jaar later zijn er dat bijna 18.000, een stijging met maar liefst 63 procent. "Dat meer mensen zich testen is positief, maar het kan nog beter", zegt de CM, dat met een campagne begint. Chlamydia is immers heel besmettelijk, terwijl de soa makkelijk te behandelen is en het eenvoudig is om te voorkomen dat je de ziekte doorgeeft.

