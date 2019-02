Steeds meer huisdokters voeren patiëntenstop in 13 februari 2019

Dokters zijn zo overwerkt dat ze steeds vaker een patiëntenstop invoeren, meldt 'VTM Nieuws'. Dat is vooral het geval op het platteland, maar het gebeurt ook in de steden. Uit een rondvraag bij 150 huisartsen in Leuven blijkt dat 12% tijdelijk geen nieuwe patiënten meer aanneemt. Officiële cijfers worden nergens bijgehouden. Grote oorzaak van deze patiëntenstop is het feit dat een hele generatie huisdokters nu met pensioen gaat. Zij worden weliswaar vervangen door jonge collega's, maar die bewaken het evenwicht tussen werk en privé veel beter dan hun voorgangers. Gevolg: het aantal uren dat de huisdokters beschikbaar zijn, daalt.