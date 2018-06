Steeds meer honden besmet door longworm 26 juni 2018

Wie een hond heeft, moet opletten voor longworm. Die was vroeger erg zeldzaam, maar volgens wetenschappers van de UGent raken meer en meer honden besmet door de parasiet. De honden krijgen de longworm door contact met slakken en kikkers, soms via het water dat ze drinken uit een poel. 'Longworm' is een ziekte die tot hevige hoestbuien leidt. ls een hond besmet, dan is specifieke medicatie nodig. Een infectie kan in het ergste geval leiden tot de dood van het dier. Producten tegen teken en vlooien bieden wel een redelijke bescherming tegen de longworm. De klassieke ontwormingsmiddelen tegen wormen in de darmen van honden helpen niet. De longworm is niet gevaarlijk voor de mens. Er bestaat wel een variant die katten ziek maakt.

