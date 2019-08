Steeds meer cocaïne verstuurd via post: "25.000 euro 'Belgische' coke is daar 200.000 euro waard" DRUGS VIA POST NAAR AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND BJM

26 augustus 2019

Douane en politie hebben in ons land in één jaar voor 2,6 miljard euro aan cocaïne in beslag genomen. Het merendeel onderschepten ze in de haven van Antwerpen. Maar intussen zijn de diensten ook waakzaam voor het groeiende fenomeen van drugs in postzendingen. "Een sorteercentrum heeft wat van een containerterminal: je kan nooit elk stuk controleren."

Onlangs was het goed prijs in het postsorteercentrum op Brucargo, de vrachtluchthaven van Brussels Airport. Daar vertrekt elke dag gemiddeld 50 ton aan brieven en pakketten richting buitenland. "Onder die duizenden zendingen ook één met 2.000 xtc-pillen, met bestemming Nepal", zegt Marc Vancoillie van de Centrale Dienst Drugs van de federale politie. Volgens hem vertrekken sinds anderhalf jaar opvallend veel drugspakketten uit Nederland en ons land richting Australië en Nieuw-Zeeland. "Doorgaans gaat het om 300 tot 500 gram cocaïne, per brief of pakje", verduidelijkt Vancoillie. Hij spreekt van woekerwinsten. "Voor 1 kilogram cocaïne betalen grote dealers in België vandaag 22.000 tot 25.000 euro. Da's dus 22 tot 25 euro per gram." De straatwaarde van één gram coke schommelt in ons land rond de 50 euro. "Maar in Australië en Nieuw-Zeeland betalen gebruikers 200 euro - da's de inkoopprijs maal acht! Van hun kilogram van 25.000 euro maken ze dus 200.000 euro."

Exacte cijfers van dergelijke onderscheppingen heeft de federale politie nog niet. "We zijn het fenomeen in kaart aan het brengen", zegt Vancoillie. "Die criminelen beseffen ongetwijfeld ook dat er immens veel controles worden uitgevoerd op postzendingen. Maar omdat ze er zoveel geld mee kunnen verdienen, calculeren ze een tegenslag gewoon in. Ze denken: als acht van de tien omslagen passeren, houden we nog altijd genoeg over."

Containerterminal

Op dat vlak vergelijkt hij een postsorteercentrum met een containerterminal: "Je kan niet elk stuk controleren." Het viel de speurders wel al op dat die brieven en pakketten heel vaak gepost worden vlak bij de grens met Nederland. "Dat doet ons vermoeden dat het vooral Nederlandse bendes zijn. Zij sturen de drugs liever op via ons land omdat buitenlandse politiediensten Nederland meer als 'narcostaat' beschouwen."

Voor minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bewijst dit fenomeen dat de strijd tegen drugshandel een zeer brede aanpak vraagt. "Drugstrafikanten zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Het is voor onze veiligheidsdiensten cruciaal om hier snel op in te spelen en te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Ook hier vormt de verdere intrede van nieuwe technologieën een deel van de oplossing, naast de reeds bestaande inspanningen van onze diensten."

Verblind

Alles samen namen de douane en de politie in ons land vorig jaar 52,804 ton cocaïne in beslag. Daarbij werden ook 394 verdachten opgepakt. Vancoillie: "Dat is een mooi resultaat, maar het probleem met die criminele drugsnetwerken is dat er voor elke verdachte die we oppakken, meteen een nieuwe klaarstaat. Ze zijn verblind door het geld."

Amper enkele jaren geleden kostte één kilogram cocaïne in België een groothandelaar nog meer dan 30.000 euro, nu is dat soms 'maar' 22.000 euro. De prijsdaling voor de grossisten wijten experts aan een overaanbod. "Cocaïne komt doorgaans uit Colombia, Peru, Bolivia en Brazilië. De boeren in Zuid-Amerika verdienen met de productie van drugs nog altijd veel meer dan met traditionele teelten. Zij verkopen één kilogram cocaïne voor 1.500 à 2.000 dollar."

Nog een reden voor de overproductie ziet Vancoillie in het vredesakkoord met de guerillagroep FARC. "Vroeger vlogen de Amerikanen met pesticiden over de velden van het FARC. Nu niet meer. Sindsdien is de productiecapaciteit daar opgeveerd."

Peanuts

Naast de bijna 53 ton cocaïne die in België werd onderschept, werd er ook nog eens 50 ton tegengehouden die onderweg was naar België. "We gaan er door onderzoek van uit dat ongeveer de helft van de cocaïne die wereldwijd wordt geproduceerd in beslag wordt genomen", zegt Vancoillie. De ruim 50 ton die hier onderschept werd, was niet enkel voor de Belgische markt bestemd. "Antwerpen is één van de grote invoerpoorten van West-Europa. Een groot deel gaat naar Nederland, Engeland, Duitsland en zelfs Scandinavië. We hebben ook vastgesteld dat sommige drugsnetwerken met auto's met verborgen ruimtes vol cocaïne naar Italië rijden. Per transport verdienen ze tot 4.000 euro. Als je zo één rit per week doet, is dat een mooi inkomen."

Volgens hem blijft de drugsmaffia - net als met de postzendingen - nieuwe invoerwegen zoeken. "Vorig jaar werd ook 2,2 ton cocaïne onderschept in de haven van Gent. Dat is nieuw en peanuts in vergelijking met Antwerpen. Maar Gent wordt ook een risicohaven."

Voor dit jaar lijken de inbeslagnames in de statistieken van douane en politie af te stevenen op een ex aequo. "Maar het jaar is nog lang. Evengoed zetten we de in- en uitvoerders nog een grote hak", zegt Vancoillie fijntjes.