Steeds meer buitenlandse artsen 00u00 0

Het aantal buitenlandse artsen in ons land is tussen 2010 en 2015 sterk gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Marco Van Hees (PVDA). Het aantal in ons land actieve buitenlandse geneesheren met een Belgisch diploma en een Riziv-nummer steeg van 59 (4,8% van het totale aantal erkende artsen) in 2010 tot 113 (6,59%) in 2015. Het aantal buitenlandse dokters dat in een ander land zijn diploma behaalde, nam toe van 227 in 2010 (18,5%) tot 359 (21,05%) in 2015. In totaal kregen er in de periode 2010-2015 8.978 artsen een Riziv-nummer. Van hen haalden er in totaal 2.025 een buitenlands diploma onder wie 1.882 buitenlanders en 143 Belgen. 1.555 onder hen zijn nog actief en 135 vertrokken naar het buitenland.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee