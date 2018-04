Steeds meer Belgen kiezen voor motor... om file voorbij te rijden 20 april 2018

Steeds meer chauffeurs die de file beu zijn, kiezen voor een motor om er doorheen te laveren. In de eerste drie maanden van 2018 werden in ons land al 6.206 motoren ingeschreven, 6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens sectorfederatie Febiac worden ze steeds vaker gebruikt voor woon-werkverkeer. De groei is geconcentreerd in de provincies met sterke mobiliteitsproblemen. Motoren en scooters mogen in fileverkeer onder bepaalde voorwaarden tussen de rijen doorrijden. In Antwerpen bijvoorbeeld steeg de verkoop met 14,5%. Ook de inschrijvingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een stijging van 8,4%) liggen boven het nationale gemiddelde. BMW blijft met 15 procent het meest populaire motormerk.

