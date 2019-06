Steeds meer Belgen hebben zwembad in de tuin Bieke Cornillie

21 juni 2019

05u49 0 De Krant Hittegolf volgende week? Ideale temperaturen voor een plonsje worden alvast voorspeld. En steeds meer Belgen kunnen dat gewoon in hun achtertuin doen. Tijdens de eerste 5 maanden van dit jaar alleen al zagen zwembadbouwers hun bestellingen met 14 procent toenemen.

Dat eigen zwembad hoeft trouwens geen dure grap te zijn, verzekert Patrice Dresse, Algemeen Directeur van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers. “De energie- en onderhoudskost bedraagt vijf euro per dag. De gemiddelde aanlegprijs bedraagt 54.000 euro, maar voor 34.000 euro kan je evengoed al een zwembad in de tuin hebben.”

De zwembadbouwers kregen in de eerste helft van dit jaar al een stroom aan bestellingen binnen- 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar om precies te zijn. “Daarnaast zien we dat ook steeds meer oudere zwembaden gerenoveerd worden. Jaarlijks zijn er zo’n 600 die een opknapbeurt krijgen. Het is niet omdat een bad 30 jaar oud is, dat het niet meer gebruikt kan worden. Hedendaagse zwembaden worden dan weer steeds slimmer. De overdekking, de filter, de waterzuivering, pomp en verwarming zelf: het bad regelt het zelf. Dat maakt het onderhoud voor de eigenaar een stuk makkelijker.”

Aantal nieuwe privézwembaden via bouwondernemingen

2015: 2050

2016: 2150

2017: 2150

2018: 2400

2019 (extrapolatie): 2750

48% kiest voor een betonnen zwembad, 37% voor een kuip in polyester.

De meest courante maten zijn: 10x4 (35%), 9x4 (20%) en 11x4 (15%).

Bij 11% van de geïnstalleerde zwembaden gaat het om binnenzwembaden.

Gemiddelde aanlegprijs: 54.000 euro.

Startprijs: 34.000 euro

Wie een zwembad plaatst van 50.000 euro creëert een meerwaarde van 75.000 euro voor zijn woning.

Onderhoud- en energiekost: 5 euro per dag

Per jaar bedraagt de energiekost gemiddeld 1225 euro en de onderhoudskost gemiddeld 600 euro.