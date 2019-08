Exclusief voor abonnees Steeds meer Belgen geven buitenlandse rekening aan 30 augustus 2019

173.048 Belgen hebben aan de fiscus laten weten dat ze over een buitenlandse rekening beschikken. Dat zijn er voor het aanslagjaar 2018 bijna 10.000, of 6%, meer dan in 2017. Het aantal aangiftes van buitenlandse verzekeringen steeg met 4,4% tot 45.825 en het aantal Belgen met een juridische constructie - zoals stichtingen en trusts - kwam uit op 1.705; 50 meer dan in 2017. De toename is een gevolg van de internationale gegevensuitwisseling, waardoor het bijna onmogelijk is geworden nog centen in het buitenland te verstoppen. Sinds die gegevensuitwisseling op volle toeren draait, wordt de fiscus overladen met gegevens van Belgische belastingplichtigen. Wie de voorbije jaren verzaakte aan zijn plicht buitenlandse rekening aan te geven, heeft veel kans op de vingers getikt te worden.

