Steeds meer agressieve passagiers in vliegtuigen 30 maart 2018

Agressieve passagiers vormen een steeds groter probleem voor de luchtvaartmaatschappijen, zo blijkt uit een bevraging van sectorvereniging IATA bij haar leden. Bij een derde van de incidenten met agressieve passagiers is er alcohol of drugs in het spel. De sector werkt daarom aan een bewustmakingscampagne om te waarschuwen voor overmatig drinken voor het opstijgen. Uit de bevraging van IATA blijkt ook dat er een duidelijke toename is van passagiers die in hun zetel in bedwang gehouden moeten worden, nadat alle andere pogingen om hen te kalmeren hebben gefaald. Terwijl in 2015 nog 113 reizigers in bedwang gehouden werden in hun zetel, waren dat er in 2016 al 169. Behalve door alcohol en drugs worden de meeste passagiers woedend door het rookverbod, gordelplicht of andere regelgeving. Bij Brussels Airlines worden geen statistieken bijgehouden over het aantal agressieve of dronken passagiers.

