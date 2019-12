Exclusief voor abonnees Steeds meer 12-jarigen op spoed na drankmisbruik: "5,2 promille. En ouders vinden dat normaal” Sara Vandekerckhove

07 december 2019

04u53

Bron: Het Laatste Nieuws 6 De Krant Elke dag belanden gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis na alcoholmisbruik. Vooral het aantal extreem jonge cases neemt toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). "Een meisje van 14 jaar met 5,2 promille... 'Ik ben ook jong geweest', zeggen de ouders dan."

Ongeveer één keer per maand ziet kinderarts Marjolein Mattheij (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) hoe er een jongere op de spoeddienst belandt die te veel heeft gedronken. "Ik heb de indruk dat ze steeds jonger zijn, al heb ik het fenomeen op zich de voorbije tien jaar niet echt zien toenemen." De cijfers lijken haar gelijk te geven, schrijft 'De Morgen'. De voorbije tien jaar is het aantal 12- tot 17-jarigen op spoed na alcoholmisbruik grotendeels stabiel gebleven. In vergelijking met 2017 is er zelfs sprake van een lichte daling, van 2.334 naar 2.234. Al is dat geen reden om ons vrolijk te maken. "We kunnen hoogstens concluderen dat het even slecht is gebleven", zegt medisch socioloog Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen).

5x meer risico

