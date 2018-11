Steden kunnen massa GAS-boetes niet meer aan 28 november 2018

Steden schrijven zodanig veel GAS-boetes uit dat ze de administratie niet altijd meer zelf aankunnen. Leuven kiest nu voor een externe firma, andere gemeenten laten het werk automatiseren en werven personeel aan. In Leuven verwachten ze 3.000 bijkomende GAS-boetes per week doordat de stad een nieuwe fase van het circulatieplan uitrolt. "We gaan niet zelf de duizenden boetes afdrukken en een plooimachine aanschaffen om ze in enveloppes te stoppen en te versturen. Er zijn een heleboel firma's op de markt die dat al doen voor andere diensten en bedrijven en daar willen we ook een beroep op doen", aldus burgemeester Louis Tobback (s.pa) tijdens 'De Ochtend' op Radio 1.