23 juni 2020

Nachtelijke feestjes op pleinen en in parken, zoals afgelopen weekend? Dat willen de burgemeesters van de centrumsteden koste wat het kost vermijden. Zeker nu het broeierig warm wordt en velen al in vakantiemodus vertoeven. Er komen meer agenten op straat, extra camera's en, in Hasselt, een laatste rondje om 0.30 uur. (FME/FT)

