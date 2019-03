Stayen loopt vol 14 maart 2019

10.300 tickets gingen al de deur uit in Sint-Truiden, 9.000 voor de thuisfans, 1.300 voor de Buffalo's. Momenteel schieten er nog maar een paar honderd over. Met nog meer dan 72 uur te gaan voor de allesbeslissende wedstrijd loopt Stayen helemaal vol. De club overweegt momenteel nog om de capaciteit van het stadion te verhogen naar het maximum van 11.300 toeschouwers. Dan komen er een kleine 1.000 kaarten extra in omloop. (SJH)

HLN