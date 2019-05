Exclusief voor abonnees Statuut Deliveroo nog niet in orde 25 mei 2019

Het fiscale statuut van de koeriers van maaltijdleverancier Deliveroo blijft voor problemen zorgen. Begin vorig jaar mocht Deliveroo zijn koeriers laten werken onder het belastingstelsel van de deeleconomie, waardoor ze vrijgesteld waren van belastingen. Daar was een noodzakelijke voorwaarde aan verbonden: het bestaan van een overeenkomst tussen twee particulieren over de handel in diensten, in het geval van Deliveroo tussen de koerier en de klant. Die zou er nog altijd niet zijn, waardoor de koeriers ofwel als werknemers, ofwel als zelfstandigen aan de slag zijn en ze dus wel belastingen moeten betalen. Deliveroo zegt constructieve gesprekken met de FOD Financiën.

