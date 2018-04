Statistieken bewijzen: Kwaliteitsverschil in CL steeds groter 04 april 2018

Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES bestudeerde 29 Europese competities: 27 nationale competities, de Champions League en de Europa League. In 20 van die competities wees de studie op een stijging van het aantal 'eenzijdige' wedstrijden, dat betekent het aantal matchen met drie goals verschil of meer. Vooral in de Champions League zijn de verschillen tussen de toppers en de rest groot. 30% van de wedstrijden op het kampioenenbal eindigen met drie of meer doelpunten verschil, vorig jaar was dat nog maar 21%. Van de landencompetities heeft de Premier League het grootste kwaliteitsverschil, met 22% 'eenzijdige' matchen. (DPB)