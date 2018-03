Statiegeld 23 maart 2018

Bijna dagelijks ga ik wandelen, en telkens opnieuw erger ik mij blauw aan de honderden blikjes, petflessen en ander afval in grachten of bermen. Achteloos weggekeild door chauffeurs, fietsers of wandelaars. De invoering van statiegeld op blikjes en petflessen kan niet snel genoeg gaan. En geloof die politici niet die beweren dat het probleem van zwerfvuil veel ruimer is, en een globale aanpak vereist. We kennen dat: alles op één hoop gooien, levert doorgaans niets op, en leidt alleen maar tot uit- en afstel. Handelen nu!

Paul Hernalsteen, Rotselaar

