Crossers zijn als gepensioneerden. Ze bouwen hun inkomen op vier pijlers. Bij gepensioneerden zijn dat: wettelijk pensioen, aanvullend pensioen, pensioensparen en vrij sparen. Bij actieve crossers gaat het om: loon, prijzengeld, startgeld en publicitaire inkomsten. Pakweg vijftien crossers verdienen met dat pakketje meer dan hun boterham. Spreekt voor zich dat de diversiteit groot is. Aangenomen wordt dat binnen de groep van vijftien bedragen circuleren van 125.000 tot 1,2 miljoen euro. Niets eens abnormaal in een wereld van vraag en aanbod: de meest gegeerde sterren graaien de hoogste startgelden mee. Daar kopen ze dan de benzine of de banden mee voor hun Porsche of Jaguar. Komt erop neer dat voor een Van der Poel of een Van Aert startgelden geen onontbeerlijke levensaders zijn. De nettoverloning van de 'big fifteen' is zo al riant genoeg. Dat is niet altijd zo geweest. De hobby-crossers van de jaren 60 reden voor een uitrusting, tubes en een habbekrats aan handgeld voor de start. Alleen wegprofs à la De Vlaeminck hadden een behoorlijk basisloon. Gaandeweg doken privésponsors op om enkelingen wat hogerop te tillen. Roland Liboton werd vergoed voor de naam Guerciotti op zijn rug, maar trok met 100.000 frank voor ieder optreden zijn inkomen hoog op. De pijler startgeld overtrof ruim die van het wettelijke loon. Wereldkampioen Herygers kreeg in '94 bij Saxon een jaarloon van 25.000 euro. 'Gul betaald', luidde een voorbarige reactie. Onzin. Bedrijfsleider Bert Folens hield het bedrag bewust laag omdat hij wist dat het met Pauls startpremie snel crescendo zou gaan. Met het oog op een huis en een voorspoedige oude dag bleven crossers in de jaren 90 afhankelijk van hun wedstrijdenveloppe. De financiële explosie kwam er met de hoogconjunctuur Nys-Wellens. Televisiestations en kmo's vonden dat prettige wereldje van bij ons razend interessant en begonnen aan een spelletje opbod. Bedragen werden verdubbeld tot verdrievoudigd. Sleutelmoment in de uitspatting was de overgang van Sven Vanthourenhout van Rabobank naar Sunweb. Jurgen Mettepenningen betaalde de huidige bondscoach met de klap meer dan Nys. De Brabander pikte die wanverhouding niet en ging bij Landbouwkrediet ruim een half miljoen euro opstrijken. Startgelden volgden de publiekslieveling in dolle galop. Kruibeke legde voor hem liefst 15.000 euro neer. De subtop profiteerde vrolijk in zijn zog. Nieuwbakken ploegjes her en der dronken in een roes mee van het schier bodemloze vat. Van de vier pijlers bleef alleen het prijzengeld op een belachelijk laag niveau. Aan de weelde komt nu een eind. Het crosshoogtepunt ligt achter de rug. De heersende koepelorganisaties, Golazo en Flanders Classics, maken van corona gebruik om de doorn uit hun oog te halen: weg met de zware last van de startgelden. 'Dat lossen we wel op met hoger prijzengeld.' Verblindingsretoriek. Prijzen aan de streep halen nooit de waarde van de startgelden. Een beter idee is die premies te behouden, te verlagen en te nivelleren. Haal een brok af bij de rijken en steek de minderbedeelden - de jongens naast de club van vijftien - een werkbare crossvergoeding toe. En vergeet anno 2020 vooral de vrouwen niet.

