Startende arbeider verdient meer dan bediende 02 augustus 2018

2.195 euro bruto per maand, dat is het startersloon van een gemiddelde schoolverlater op een eerste job. Al varieert dat bedrag per opleidingsgraad, analyseerde Acerta op basis van gegevens bij 40.000 werkgevers. Zo verdient een schoolverlater met een universitair diploma met 2.426 euro bruto 10% meer dan het gemiddelde. Starters met een diploma hoger niet-universitair onderwijs verdienen 4,5% meer dan het gemiddelde. Wie enkel over een diploma lager middelbaar onderwijs beschikt, moet het stellen met 1.830 euro, 16% minder dan gemiddeld. Naast het opleidingsniveau speelt ook de arbeidsmarkt een belangrijke rol.

