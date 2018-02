Start werken Kasteelstraat uitgesteld 27 februari 2018

Normaal gezien werd er gisteren gestart met wegenwerken aan de Kasteelstraat in Retie. Maar door het koude weer zijn de start van de werken uitgesteld. Pas als het weer het toelaat, zullen de werkzaamheden alsnog van start gaan. De werken zullen in totaal zo'n vijf maanden in beslag gaan nemen. Bedoeling is om alles net voor het bouwverlof klaar te hebben, maar mogelijk komt die planning nu dus in gevaar. Tijdens de werkzaamheden wordt de Kasteelstraat volledig vernieuwd. Zo komt er een nieuw wegdek, een gescheiden rioleringsstelsel en fiets- en wandelpaden aan beide kanten van de weg. Ook de openbare verlichting wordt vervangen. Ook de inrichting van de straat wordt anders. Zo krijgt de auto minder ruimte en komen er verkeersremmers om het autoverkeer trager te laten rijden en te ontmoedigen om het centrum in te rijden. De werken maken deel uit van het plan 'Re10' waarbij in verschillende fasen het centrum van Retie vernieuwd wordt. (BHR)

