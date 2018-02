Start Vuelta 2020 in Nederland? 22 februari 2018

De provincies Utrecht en Noord-Brabant en de steden Utrecht en Breda willen de start van de Vuelta in 2020 organiseren. Utrecht gaat voor de ploegenpresentatie, een ploegentijdrit en een rit in lijn van Den Bosch naar Utrecht. Daarmee zou Utrecht de eerste stad ter wereld worden die zowel de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje heeft ontvangen. Het is de bedoeling dat op woensdag 19 augustus de wielerploegen Utrecht binnenkomen, waarna voor donderdag 20 augustus de ploegenpresentatie staat gepland. Het echte feest begint dan op vrijdagavond met een ploegentijdrit.

