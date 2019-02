Start-up redt in één jaar 250.000 maaltijden van de vuilnisbak 26 februari 2019

De Gentse app tegen voedselverspilling 'Too Good To Go' bestaat één jaar en heeft in die tijd al 250.000 maaltijden gered van de vuilnisbak. Het concept is simpel: lokale handelaars, cafés en restaurants bieden aan het einde van de dag hun etensresten te koop aan op een gratis app. Voor een kleine prijs kunnen gebruikers de maaltijd ophalen. Zo belandt er geen voedsel in de vuilnisbak, heeft de burger gegeten en verdient de handelaar ook nog een centje.

