Stárt in Boom, Eli column Albert 15 oktober 2019

00u00 0

"We zaten er met z'n allen op te hopen, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel. En we krégen het ook zondag, in Gieten: een spannende, boeiende cross. 'Oei', vreesde ik nochtans na een half uur. 'Iserbyt rijdt weg, 't is voorbij.' Maar een paar foutjes van Eli brachten Hermans en Aerts terug in de wedstrijd. Leuke renner, die Iserbyt. Een betere versie van Wim de Vos. Klein en compact in het zadel, maar wel krachtig en explosief. Eli neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij weet dat van hem verwacht wordt dat hij de race in handen neemt en doét dat ook. Hij verzorgt mee het spektakel, koerst aanvallend en attractief. Het siert hem.

