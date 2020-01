Exclusief voor abonnees Start Derijck meteen bij KVK op Antwerp? 22 januari 2020

Bij KV Kortrijk ziet het ziet ernaar uit dat Yves Vanderhaeghe morgenavond meteen Timothy Derijck in het hart van zijn defensie zal plaatsen in de heenmatch van de halve finale op de Bosuil. Een logische keuze, nu Kagelmacher weg is en Hines-Ike sukkelt met een lichte spierblessure.