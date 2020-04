Exclusief voor abonnees Start competitie wellicht achter gesloten deuren 16 april 2020

Nu de Nationale Veiligheidsraad besloten heeft massa-events te verbieden tot 31 augustus, dreigt een start van het nieuwe voetbalseizoen zonder publiek. Ook de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, net als de return in de 1B-titelmatch tussen OH Leuven en Beerschot, moeten achter gesloten deuren. Als die twee wedstrijden al zouden plaatsvinden. In de wandelgangen wordt die kans klein geacht.

