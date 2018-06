Starbucks voor niet-koffiedrinkers 23 juni 2018

Wie zich altijd tegen het hippe Starbucks wilde aanschurken, maar geen koffie lustte, had tot nu toe een probleem. Maar zie: daar heeft Starbucks nu zelf komaf mee gemaakt met de 'Signature Chocolate', meteen het eerste drankje uit het 'Chilled Classics Assortiment' dat geen espressokoffie bevat. Maar wel fairtradecacao en romige melk. Prijs per meeneembeker van 22 cl, 1,99 euro, rietje inbegrepen! Verkrijgbaar in alle Delhaize-winkels. (StV)

