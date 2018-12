Starbucks verbiedt porno, pornobedrijf verbiedt Starbucks 03 december 2018

Klanten van Starbucks kunnen vanaf 1 januari via de gratis wifi van de koffieketen niet meer naar porno surfen. De populaire site YouPorn reageert meteen en verbiedt nu al zijn medewerkers om nog Starbucks-producten te nuttigen in de kantoren. Concurrent Pornhub pakt het ernstiger aan en denkt aan de centen: zij lanceren de categorie 'Safe For Work', erotisch geladen filmpjes die toch op openbare plaatsen bekeken kunnen worden. Ze hopen van Starbucks groen licht te krijgen.