Starbucks-miljardair wil president worden (en da's goed nieuws voor Trump) 29 januari 2019

Howard Schultz, de man die koffieketen Starbucks groot gemaakt heeft, overweegt een gooi naar het Amerikaanse presidentschap te doen. Hij wil in november volgend jaar als onafhankelijke kandidaat opkomen en heeft al een campagneteam gevormd. De 65-jarige miljardair is een fervente tegenstander van huidig staatshoofd Donald Trump, maar zijn kandidatuur dreigt de Republikein wel aan een tweede termijn te helpen. Schultz zal immers vooral Democratische kiezers verleiden, waarmee het tot een herhaling van het scenario in 2016 kan komen. Toen zou Hillary Clinton gewonnen hebben als de stemmen die de groene kandidate Jill Stein in drie staten haalde naar haar waren gegaan. (GVV)

