Starbucks en Nespresso in één capsule 28 september 2019

Zomaar even 6,5 miljard euro (!) betaalde voedingsgigant Nestlé vorig jaar om de iconische merknaam Starbucks te mogen gebruiken en zo'n zotte investering moet natuurlijk snel renderen. Nadat onlangs al typische Starbucks-smaken, tot zelfs 'caramel macchiato', in de Dolce Gusto-capsules werden gegoten, wachten in onze supermarkten voortaan ook acht verschillende 'Starbucks by Nespresso'-capsules. In net dezelfde capsulevorm en verpakking.

