Star Wars Shaver

Die oude Luke Skywalker kan wel een scheerbeurt gebruiken, moeten ze bij Philips gedacht hebben. Want in het spoor van de nieuwste Star Wars-film 'The Last Jedi' lanceert het zowaar de bijpassende scheerapparaten. Wie voor de goede 'Light Side' (199 euro) kiest, krijgt een toestel in bijpassende kleuren waarbij de flexibele scheerhoofden vijf draairichtingen uitgaan. Bebaarde slechteriken die zich dan weer beter voelen bij de 'Dark Side' en net iets meer neertellen (259,99 euro), krijgen een toestel in handen waarvan de scheerhoofden acht draairichtingen uitgaan. Beide toestellen zijn na één uur opladen goed voor een even lange scheertijd. Het ideale cadeau voor grote jongens. Te koop in elektrozaken. (StV)

