Exclusief voor abonnees Star Wars Galaxy's Edge opent in Walt Disney World 24 augustus 2019

00u00 0

In Walt Disney World Florida opent op donderdag 29 augustus Star Wars Galaxy's Edge, een minithemapark gesitueerd op de 'planeet' Batuu. Die is bevolkt door smokkelaars, avonturiers en verzetslui die zich willen schuilhouden voor de First Order. Je kan onder meer blauwe en groene cocktails nippen zoals Luke Skywalker en een lichtsabel maken, maar hét hoogtepunt zijn twee futuristische multimedia-rides. 'Millennium Falcon: Smuggler's Run' neemt je mee in de cockpit van een Star Wars-piloot voor de snelste rit door de melkweg. In de tweede, 'Rise of the Resistance' (opening 5 december), strijd je tegen de First Order. hten-eu/

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis