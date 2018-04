Stappen Maaseik en Roeselare richting titelfinales? 04 april 2018

Belangrijke speeldag in de Final 4 van de play-offs met Maaseik dat het hele land doorkruist op zoek naar een zege in Menen en Roeselare dat Aalst maar al te graag met een 0 op 9 zou achterlaten. Indien beide ploegen slagen in hun missie, dan ligt de weg naar de titelfinales helemaal open voor de twee tenoren. De Limburgers beschikken voorlopig over de beste papieren na hun indrukwekkende zege tegen rivaal Roeselare vorige vrijdag. De voorbije jaren kenden Maan en co. ook zelden moeilijkheden in Menen, dat nu ook nog eens met blessurelast kampt. Zowel Gilles Vandecaveye als Lars Maddens verzwikten hun enkel, waardoor er met een opposite en een middenman maar twee wisselspelers meer overblijven bij de grensploeg. Maaseik staat dus voor een haalbare opgave in West-Vlaanderen.

