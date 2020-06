Exclusief voor abonnees Stapelwolken HET WEER 03 juni 2020

00u00 0

Vandaag is het tijdens de ochtend vrij zonnig op de meeste plaatsen, enkel aan de kust kan er ochtendgrijs aanwezig zijn. In de loop van de dag worden de wolken overal dikker en talrijker. Ten zuiden van Samber en Maas kan er bovendien een bui of lokaal onweer ontstaan tijdens de namiddag. Het wordt nog warm bij maxima tot 24 graden en er waait een zwakke tot matige noordwester.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Maas

Vlaanderen

weer

weersvoorspelling