Een hogedrukgebied met kern over Scandinavië breidt zich uit richting ons land en is gevuld met koude lucht van polaire oorsprong. Er is geregeld zon aanwezig, maar de temperaturen komen niettemin koud uit voor de tijd van het jaar met 's nachts zelfs kans op lichte vorst. Volgende week wordt er zachter weer verwacht.

