Stap dichter bij WK met 48 in Qatar

Het wordt almaar concreter. De bestuursraad van de FIFA is een uitbreiding van het aantal WK-deelnemers in Qatar genegen. Er zouden dan 48 in plaats van 32 landen strijden om de wereldtitel, zoals dat ook in 2026 het geval zal zijn. De finale beslissing over 2022 valt wellicht op het FIFA-congres in juni. Mocht er effectief een WK XL komen, dan moeten de buurlanden van Qatar helpen met de organisatie. Dat is niet evident, gezien het om een regio gaat waar de politieke spanningen groot zijn. (PJC)

