Exclusief voor abonnees Stap dichter bij WK in Zwitserland eind september 28 mei 2020

00u00 0

Geen nieuws, goed nieuws. Dat vindt alvast het organiserend comité van het WK wielrennen in Aigle-Martigny. Le Conseil Fédéral, de Zwitserse variant van de Veiligheidsraad, kondigde gisteren een versoepeling af van de corona-maatregelen, maar de nieuwe regels geven geen uitsluitsel over het feit of het WK eind september kan doorgaan. Heel binnenkort zijn samenkomsten in groepen tot 300 mensen weer toegelaten in Zwitserland, maar anderzijds blijft het verbod op massa-events (met meer dan 1.000 mensen) zeker gehandhaafd tot eind augustus. "Alles samen is dit een positief signaal", vinden ze bij de WK-organisatie. "Met deze maatregelen zetten we een stap richting een meer normaal leven in Zwitserland. En even belangrijk: het verbod op manifestaties is niet verlengd na augustus."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen