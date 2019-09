Stap dichter bij medicijn: zebravisje kan buikgriep genezen Marc Coppens

21 september 2019

05u06 0 De Krant Wie met buikgriep besmet is, heeft nu maar één optie: uitzieken en hopen dat pilletjes de symptomen wat temperen. Baanbrekend onderzoek aan de KU Leuven moet ervoor zorgen dat er binnen enkele jaren een therapie is die het virus echt bestrijdt. Met dank aan de doorzichtige larven van zebravisjes.

Volgens Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, zijn er in ons land elk jaar 10 miljoen gevallen van buikgriep, wat leidt tot 465.000 raadplegingen, 28.000 opnames en 345 sterftes. De rechtstreekse kosten lopen op tot meer dan 112 miljoen euro per jaar. De onrechtstreekse kosten, door de daling van de productiviteit, worden geraamd op minstens 100 miljoen per jaar. Grote boosdoener is het norovirus. Dat is erg besmettelijk en wordt overgedragen van mens op mens door bijvoorbeeld contact met de handen of besmet voedsel. Plaatsen waar veel mensen samenkomen - zoals scholen, woonzorgcentra of kinderdagverblijven - zijn extra gevoelig voor mogelijke uitbraken.

Doodsoorzaak

"Gezonde personen die worden getroffen, zijn na drie dagen uitzieken weer op de been", zegt dr. Joana Rocha Pereira van het laboratorium Virologie en Chemotherapie van het Rega-Instituut aan de KU Leuven. "Maar dat is niet voor iedereen het geval. Mijn dochtertje was drie maanden toen ze vorige winter het norovirus kreeg en heeft een hele week afgezien. We moesten erg opletten dat ze niet uitdroogde. Wereldwijd is diarree de tweede meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar."

Grootste probleem bij het norovirus is dat je alleen de symptomen kan bestrijden. "Wie diarree heeft, kan een Imodium-pilletje nemen", zegt Pereira. "Maar daardoor blijft het virus wel nog in je darmen zitten, terwijl je het toch zo snel mogelijk weg wil."

Enter de doorbraak van de KU Leuven. Het team van dr. Pereira en professor Johan Neyts heeft, in samenwerking met het labo van professor Peter de Witte (Moleculaire Bio-ontdekking), een belangrijke stap gezet. "Voor het eerst hebben we een efficiënt model kunnen ontwikkelen om het menselijke norovirus te bestuderen", zegt professor Neyts. "Tot nu toe was het zeer moeilijk om het virus te kweken in het labo. De oplossing vonden we bij de larven van zebravissen. Eerst isoleren we het norovirus uit de stoelgang van besmette personen. Vervolgens wordt een minieme hoeveelheid van het virus geïnjecteerd in de larven." Larven van deze tropische vissoort worden wel vaker ingezet in dit soort onderzoek omdat ze doorzichtig zijn. Hierdoor kunnen ze makkelijk bekeken worden onder de microscoop en kan de onderzoeker volgen wanneer een ziekte ontstaat en hoe deze verloopt. Zebravissen planten zich bovendien al na drie maanden voort en vrouwtjes leggen 200 eieren per week. Hierdoor kan je in korte tijd veel zebravissen kweken.

Deze methode is belangrijk om het norovirus te bestuderen, maar ook om mogelijke geneesmiddelen te ontwikkelen. "De eerste testen tonen aan dat bepaalde moleculen de vermenigvuldiging van het virus afremmen in de larven. Op termijn kan dit leiden tot een therapie om een uitbraak van buikgriep te voorkomen", zegt Rocha Pereira. Volgens professor De Witte kan het wel nog jaren duren vooraleer het medicijn er ook echt is.

Pilletje en opgelost? Zo simpel is het niet

Waarom bestaat er geen pilletje dat ons in één keer afhelpt van een verkoudheid, een griepje of een buikgriep? "Een aantal virussen is erg lastig te bestrijden", zegt Peter de Witte van het Laboratorium Moleculaire Bio-ontdekking Gasthuisberg. "Griep en buikgriep zijn totaal verschillend. Wat influenza en het norovirus wel met elkaar gemeen hebben, is dat ze snel evolueren. Telkens weer duiken er nieuwe varianten op, en dat maakt het moeilijk om je ertegen te beschermen. De grootste uitdaging is om middelen te vinden die het virus erg specifiek bestrijden en tegelijk niet toxisch zijn voor de menselijke cellen. Dat is bij bacteriën een stuk gemakkelijker dan bij virussen." (MAC)