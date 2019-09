Exclusief voor abonnees Stap dichter bij medicijn tegen buikgriep 21 september 2019

Binnen enkele jaren komt er misschien een geneesmiddel op de markt dat buikgriep bestrijdt. Dat zegt de KU Leuven na baanbrekend onderzoek naar het zeer besmettelijke norovirus, dat leidt tot symptomen als diarree en overgeven. Tot nu toe konden wetenschappers dat 'beestje' enkel bestuderen via een variant bij muizen. Nu hebben ze een minieme hoeveelheid stoelgang geïnjecteerd in larven van zebravissen. Die zijn doorzichtig, waardoor ze makkelijk bekeken kunnen worden onder de microscoop. Elk jaar worden 10 miljoen gevallen van buikgriep geteld in ons land. Zo'n 28.000 mensen, vooral ouderen, belanden er zelfs door in het ziekenhuis. (MAC)

