A week is a long time in politics, wist de Britse premier Harold Wilson een halve eeuw geleden al. Eén week, één gebeurtenis kan volstaan om de politieke agenda om te gooien en de machtsverhoudingen tussen de partijen op hun kop te zetten. Niet één maar nog twintig weken scheiden ons van de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei. Het is dus vermetel om nu al te voorspellen waarrond de kiesstrijd zal draaien en wie hem zal winnen en verliezen. Toch gaat vandaag iedereen er al van uit dat drie thema's over die verkiezingen zullen beslissen: migratie, klimaat en koopkracht. En dat de partijen die zich daar het hardst op profileren daarvan het meest zullen profiteren: Vlaams Belang, Groen en mogelijk ook N-VA aan Vlaamse kant; Ecolo en wellicht ook PTB aan Franstalige kant.

