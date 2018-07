STANDARD 06 juli 2018

Michel Preud'homme legt er de pees op in Nederland. Daags na de oefenmatch tegen Sparta Rotterdam werd er gisterenochtend twee uur getraind. Edmilson en Marin bleven allebei binnen met last aan de rug. Cimirot trainde individueel. In de namiddag bleef ook Cop binnen voor verzorging. Bokadi heeft de training weer helemaal hervat. Vandaag wordt er één keer getraind, waarna er een teambuilding gepland staat. (FDZ)