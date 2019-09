Exclusief voor abonnees STANDARD 30 september 2019

Pech voor Merveille Bokadi (23). De Congolese verdediger scheurde donderdag de kruisbanden van de rechterknie. Bokadi is zes maanden tot een jaar out. Twee jaar geleden scheurde hij ook al eens de kruisbanden van de linkerknie. Na Dussenne is Bokadi al de tweede verdediger van de Rouches die zijn seizoen in rook ziet opgaan. (FDZ)