STANDARD 30 augustus 2018

00u00 0

STANDARD

toont volgens het Portugese A Bola interesse in de Kroatische middenvelder Josip Misic (24). Mocht er een middenvelder vertrekken bij de Rouches is Misic eerste keuze als vervanger. Vertrekt er niemand is een transfer in principe niet aan de orde. (FDZ)