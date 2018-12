Standard ziet wat in Bezus 21 december 2018

00u00 0

Roman Bezus (28) is één van de spilfiguren bij STVV en dat is ook Standard niet ontgaan. De Oekraïner staat op het verlanglijstje van de Rouches. Standard heeft nog plek voor een middenvelder met technisch vernuft. Bezus past in dat plaatje. Alleen is het niet duidelijk welke houding STVV in het dossier inneemt. De Kanaries hebben nog een optie om het aflopende contract van Bezus te verlengen tot en mét volgend seizoen. De Japanse eigenaars plannen die ook te lichten. Dat staat wel gelijk aan een gevoelige loonsverhoging voor de Oekraïner, maar dan verzekert STVV zich van een transfersom. In het andere geval kan Bezus vanaf 1 januari al voor een andere club tekenen en volgende zomer gratis verkassen. Preud'homme kwam Bezus in 2015 al voor het eerst tegen. In de kwartfinale van de Europa League schakelde Dnipro toen Club Brugge uit. (SJH/FDZ)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN